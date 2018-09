Tempo ist Trumpf beim HSV

Mit einem Paukenschlag meldete sich der HSV Warberg/Lelm am Sonntagabend in der neuen Saison der Handball-Landesliga an. Das Team des Trainergespanns Niklas Wosnitza/Heinz Eickelen besiegte den ambitionierten MTV Moringen in der heimischen Nord-Elm-Halle in Süpplingen mit 30:20 (13:11). Ein Sieg,...