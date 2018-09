Heeseberg: Erst zu fahrlässig – dann zu weit weg

Am fünften Spieltag hat es nun auch den FC Heeseberg erwischt: Am Sonntag unterlag die Elf von Coach Michael Grahe daheim dem bis dahin sieglosen Tabellenletzen SV Innerstetal überraschend mit 1:3 (0:1). „Ich bin enttäuscht über so eine Leistung. Das war eine Frechheit, was wir da gemacht haben“,...