Der FC Schunter tritt auf der Stelle

Wahrenholz. Es bleibt dabei: Der FC Schunter hat in der neuen Spielzeit der Fußball-Bezirksliga (Staffel 1) weiterhin Sand im Getriebe. Beim VfL Wahrenholz kam der FC am Sonntag nicht über 1:1 (0:1) hinaus und tritt somit in der Tabelle weiterhin auf der Stelle. Eigentlich begann es recht...