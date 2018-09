Der „Vize“ kommt: HSV trifft auf den nächsten Hochkaräter

Das war ein Ausrufezeichen: Mit 30:20 kanzelte der HSV Warberg/Lelm am ersten Spieltag der Handball-Landesliga Aufstiegsanwärter MTV Moringen ab. Ergebnis und Gesamtleistung machen Appetit auf mehr. Und das wollen die Warberger am Samstag (18.30 Uhr) in der Helmstedter Kanthalle zeigen, wenn sie...