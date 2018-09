STV-Ziel: Fehlerzahl für die weiße Weste minimieren

Der Start ist dem Frauenfußball-Landesligisten STV Holzland bereits geglückt. Drei Siege aus drei Spielen, dazu die Tabellenführung inne. Coach Stefan Köhn will jetzt jedoch nicht, dass sich seine Spielerinnen auf dem Erfolg ausruhen. Ganz im Gegenteil: Er will am Sonntag (13 Uhr) den VfL...