RFV Helmstedt räumt bei einigen Turnieren ab – Katrin Krüger und „Der Alois“ werden Dritter

Die Reiterinnen und Reiter des RFV Helmstedt zeigten gemeinsam mit ihren Pferden wieder hervorragende Leistungen. Unter anderem sicherte sich Katrin Krüger einen Podestplatz in derL-Dressur. Während Jana Mieske in Mützel mit ihrem neuen Pony Charly Brown in ihrer ersten gemeinsamen L-Dressur den...