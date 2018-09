Wertnote 8,0: Eckhardt siegt bei E-Dressur

Büddenstedt. Zahlreiche Reiter des RFV Königslutter nahmen an Reitturnieren oder Dressurwettbewerben teil. Die Erfolge der Lutteraner können sich dabei durchaus sehen lassen. In Büddenstedt konnten Laura Eckhardt und ihr Pony Marry Lou überzeugen. In der E-Dressur erhielt sie die Wertnote 8,0 und bekam die...