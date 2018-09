Duell der Verfolger: Barmke empfängt Lauingen Bornum II

Helmstedt. Im den Anschluss halten oder abgehängt werden? Diese Frage stellt sich am kommenden Spieltag der 1. Fußball-Kreisklasse, wenn der Tabellendritte TSV Barmke die SV Lauingen Bornum II empfängt. TSV Barmke – SV Lauingen Bornum II (So., 15 Uhr). Das 1:1 bei der SG Lapautal am letzten...