Der Helmstedter Sport am Wochenende

Foto: Darius Simka / regios24

Heimauftritt für Nico Gottsknecht und den VfL Lehre in der Handball-Landesliga: Eintracht Braunschweig ist am Sonntag ab 17 Uhr zu Gast. Beide Teams starteten mit einem Sieg und einer Niederlage in die Saison. Das Ergebnis könnte also eine Tendenz liefern, wohin sich die Mannschaften vorerst orientieren müssen.