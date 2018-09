2:0 – Türk Gücü fährt zweiten Sieg in Serie ein

Bis zum sechsten Spieltag hatte es gedauert, bis Aufsteiger FC Türk Gücü Helmstedt gegen den TSV Vordorf den ersten Sieg in der Fußball-Bezirksliga 1 einfuhr. Nun legte der FC bei der TSG Mörse nach: Dank einer engagierten Leistung in Halbzeit 2 setzte sich der FC mit 2:0 (0:0) durch. In Hälfte 1...