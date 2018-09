Frellstedter holen keine Punkte zum Auftakt

Sie gingen leer aus auf neuem Terrain: Die Radballer der RSV Frellstedt, die nach ihrem Aufstieg nun in der Oberliga antreten, starteten mit Niederlagen in die Saison 2018/2019. Für Daniel Georgi und Marcus Packhäuser gab es zum Auftakt in Hahndorf nichts zu holen. Vier Spiele standen auf dem Plan...