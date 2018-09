Souveräner Heimsieg – gelungene Premiere

Viel Licht, aber auch etwas Schatten gab es aus Sicht der Helmstedter Sportkegler am vergangenen Spieltag. Während die erste Mannschaft in der Verbandsliga einen souveränen Heimsieg einfuhr, unterlag die Zweite knapp. Und: Das neue Jugendteam feierte in der Bezirksliga 2 eine gelungene...