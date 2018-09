Offleben und Barmke treffen im Verfolgerduell aufeinander

Ein Spitzenspiel und ein Kellerduell stehen an: An diesem Wochenende steigt der bereits sechste Spieltag in der 1. Fußball-Kreisklasse. SG Offleben/Büddenstedt – TSV Barmke (So., 15 Uhr). Die SG ist gut in die Saison gestartet und steht mit zehn Punkten nach fünf Spielen auf Platz 2. Vergangenes...