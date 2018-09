Süpplingen bittet zum Derby

Der bereits 9. Spieltag in der Fußball-Kreisliga steht an diesem Wochenende an. Langsam zeigt sich, wo der Weg für einige Mannschaften hinführt und wer seine Ziele noch einmal korrigieren muss. STV Holzland – FSV Schöningen II (Sbd., 15 Uhr). Holzland würde im Falle eines Sieges die...