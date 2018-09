Ein Kreisderby ohne klaren Favoriten

Der fünfte Spieltag in der Handball-Landesliga bringt das erste Kreisduell zweier Helmstedter Kreisvereine. Der VfL Lehre empfängt am Sonntag (17 Uhr) in der heimischen „Rosine“ die HG Elm. Der Favorit? Er ist schwer auszumachen. Das meint zumindest VfL-Trainer Kai-Olaf Reinemann. „Beide...