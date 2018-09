Spielen und Kämpfen – die Mischung macht’s

In der Fußball-Bezirksliga 1 tritt Aufsteiger FC Türk Gücü Helmstedt am Sonntag (15 Uhr) als derzeit Drittletzter beim punktgleichen SV Grün-Weiß Calberlah an. Es ist eine der Partien, bei denen es nach Aussage von FC-Trainer Nabil Neffati um die wichtigen Punkte geht. „Solche Spiele gegen...