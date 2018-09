Nabil Neffati: Wir müssen zufrieden sein

Trotz spielerischer Überlegenheit kam der Fußball-Bezirksligist FC Türk Gücü Helmstedt am Sonntag in der Staffel 1 nicht über ein torloses Remis beim SV Grün-Weiß Calberlah hinaus. Dadurch verharrt Aufsteiger Türk Gücü als Drittletzter auf einem Abstiegsplatz. Dabei traten die Helmstedter in...