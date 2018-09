FSV Schöningen: Erst glänzend, dann zu lässig

Fußball-Bezirksligist FSV Schöningen fuhr durch einen 4:2 (4:0)-Erfolg beim SV Kralenriede die ersten drei Zähler in seiner „Neun-Punkte-Woche“ ein, wie es Coach Nils Osteroth ausdrückte. In dieser stehen den Elmstädtern am Mittwoch (in Wendezelle) und am Sonntag (beim BSV Ölper) noch zwei...