Lehre gelingt im Kreisduell der Start-Ziel-Sieg

Lehre. Der VfL Lehre geht in der Handball-Landesliga mit einem positivem Punktekonto in die dreiwöchige Herbstferienpause. Im Helmstedter Kreisduell setzte sich das Team von Trainer Kai-Olaf Reinemann am Sonntagabend in der heimischen Sporthalle am Rosinenweg ohne Mühe mit 33:24 (14:10) gegen die...