„Wahnsinn!“ FC dreht 0:3 in 4:3

Flechtorf. „Wahnsinn!“ Patrick Gritzka, der neue Cheftrainer des Fußball-Bezirksligisten FC Schunter, konnte nicht so recht fassen, was sich in seinem Heimdebüt abgespielt hatte. 0:3 lag Schunter gegen den SSV Vorsfelde II zur Pause hinten, dann aber drehten die Gastgeber auf, schossen vier Tore in...