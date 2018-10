Das Duell der Punktlosen

Helmstedt. In der 1. Fußball-Kreisklasse gibt es zwei Teams, die noch keinen Zähler auf dem Konto haben. Am Sonntag treffen der FC Nordkreis II und der SV Esbeck aufeinander und das Ziel für beide Teams ist klar: Die Null muss weg! FC Nordkreis II – SV Esbeck (So., 14.30 Uhr). „Wenn nicht jetzt,...