Das Ziel: Die Serie von Niederlagen beenden

Nach drei sehr ärgerlichen Niederlagen in Folge will Fußball-Bezirksligist FC Heeseberg morgen Nachmittag (14.30 Uhr, Sportplatz in Watenstedt) gegen die Fußball-Gemeinschaft Vienenburg/Wiedelah endlich wieder einen Sieg einfahren. Dem bisherigen Saisonverlauf nach scheint es eine durchaus...