Familienduell: Vater trifft auf den Filius

Helmstedt. Zwei-Klassen-Gesellschaft in der 1. Fußball-Kreisklasse: An diesem Sonntag sind die Tabellenhälften komplett unter sich. Das verspricht spannende Spiele. TSV Grasleben II – SG Lapautal (So., 12 Uhr). Eines dieser interessantesten Duelle findet in Grasleben statt. Die TSV-Reserve...