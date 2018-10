Schräder-Elf schlägt den Spitzenreiter

Helmstedt. Einen überaus torreichen Spieltag erlebte die 1. Fußball-Kreisklasse am Sonntag. 42 Tore fielen in den sechs Partien. Der Vogel wurde beim 5:5 in Grasleben abgeschossen. Derweil siegte die SG Offleben/Büddenstedt mit 3:1 beim Spitzenreiter. SV Lauingen Bornum II – SG...