Bittere Pleiten für die Helmstedter A-Junioren

Ein bitteres Wochenende erlebten die A-Jugend-Fußballer aus dem Kreis Helmstedt, denn es setzte deftige Pleiten. In der Landesliga musste sich die JSG Schöningen mit 0:5 geschlagen geben. Die JSG Mitte verlor in der Bezirksliga derweil mit 0:4. Außerdem trat in dieser Klasse die JSG Helmstedt nicht...