Und erneut geht es für Heeseberg gegen Wolfenbüttel

Am 15. Spieltag der Fußball-Bezirksliga 3 muss die Mannschaft des FC Heeseberg erneut gegen einen Wolfenbütteler Vertreter ran. Nach dem überraschenden 1:0-Heimsieg gegen den MTV II will die Elf von FC-Trainer Michael Grahe am Sonntag nun beim BV Germania weiter wichtige Punkte für den angestrebten...