Schunter will trotz Misere positiv bleiben

„Positiv bleiben“ – mit dieser Ansage will Trainer Patrick Gritzka den Fußball-Bezirksligisten FC Schunter in der Staffel 1 aus dem Tabellenkeller führen. Am Sonntag erwartet das Schlusslicht den Tabellenzweiten SV Gifhorn in Flechtorf (Beginn: 14 Uhr). Die Rollen sind in diesem Aufeinandertreffen...