17 Medaillen für den SV Warberg

17-mal Edelmetall: Das war die starke Ausbeute der Nachwuchsschützen des SV Warberg bei den Lichtpunkt-Landesmeisterschaften in Hannover. In den Einzelwettkämpfen schossen sich die Talente zehnmal Gold, zweimal Silber und einmal Bronze, in der Mannschaftswertung landeten sie zudem dreimal auf Platz...