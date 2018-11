Die Konstanz fehlt – HF unterliegen 33:36

Für Handball-Oberligist HF Helmstedt-Büddenstedt läuft es in dieser Saison in der heimischen Julianum-Halle einfach nicht rund. Die 33:36 (17:21)-Niederlage gegen den VfL Hameln war die dritte in Folge vor eigenem Publikum. Die Ursache für das enttäuschende Resultat hatte HF-Spielertrainer Markus...