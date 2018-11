Esbeck erarbeitet Punkt gegen Beienrode

Auch im fünften Spiel in Folge bleibt der SV Esbeck ungeschlagen: Dem Spitzenteam TuS Beienrode stellte die Dortschack-Elf beim 2:2 ein Beinchen. Dadurch schob sich der TSV Barmke dank eines 3:0-Erfolgs gegen Süpplingenburg in der Tabelle am TuS vorbei. SV Esbeck – TuS Beienrode 2:2 (2:1). Die...