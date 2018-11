Hannah-Marie Mitschke – ein aufstrebendes Talent

Die 11-jährige Hannah-Marie Mitschke ist ein aufstrebendes Fußball-Talent, soviel steh fest. Schließlich spielte sie sich bereits in die Talentschmiede des VfL Wolfsburg – und nun sogar bis in die Niedersachsenauswahl. Dabei erweist sich die Helmstedterin in doppelter Hinsicht als überaus...