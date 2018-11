Neffati: Wir versuchen, noch irgendwie sechs Punkte zu holen

Aufsteiger gegen Absteiger, Elfter gegen Vierter – die Bezirksliga-Fußballer des FC Türk Gücü Helmstedt müssen sich in der Staffel 1 im Heimspiel gegen Lupo Martini Wolfsburg II mit der Außenseiterrolle begnügen. Der Anstoß auf dem Sportplatz an der Kantstraße erfolgt am Sonntag um 14 Uhr. Zum...