Mit Mut im Abschluss zum Befreiungsschlag

Die Bezirksliga-Fußballer des FC Schunter wollen am Sonntag ab 14 Uhr in Flechtorf ein Zeichen im Abstiegskampf setzen. Mit dem TSV Vordorf erwartet der Tabellenletzte ein ebenfalls abstiegsgefährdetes Team. „Wir waren am Sonntag beim 1:3 gegen die SV Gifhorn nah dran am Punktgewinn. Gegen Vordorf...