Ligaprimus von Beienrode gefordert

In der 1. Fußball-Kreisklasse kommt es am Sonntag zum Duell um die Tabellenführung. Spitzenreiter SV Lauingen Bornum II empfängt Verfolger TuS Beienrode. SV Lauingen Bornum II – TuS Beienrode (So., 14 Uhr). Der Blick in die Tabelle offenbart ein Topspiel: Der Dritte TuS Beienrode reist zum...