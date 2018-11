3:1 – Schöninger nicht souverän, aber siegreich

„Das Beste am Spiel war noch das Ergebnis“, sagte Co-Trainer Christopher Peine. Seine Bezirksliga-Fußballer der FSV Schöningen setzten sich im letzten Heimspiel des Jahres mit 3:1 (1:0) gegen den TSV Arminia Vöhrum durch und verteidigten damit den Platz an der Sonne in der Staffel 2. Dieses Ziel...