Schiedsrichter bleiben ein Thema

Zum zweiten Sportplatzgespräch in diesem Jahr hatte der NFV-Kreis Helmstedt Fußballvereine aus der Stadt Königslutter, der Samtgemeinde Velpke und der Gemeinde Lehre eingeladen. Zwölf Delegierte von acht Vereinen waren der Einladung am Sonntagvormittag in das Sportheim der TB Wendhausen...