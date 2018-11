HG-A-Jugend bleibt ohne Auswärtssieg

Nach dreiwöchiger Pause stand für die A-Junioren HG Elm wieder ein Spiel in der Handball-Landesliga an. Diesmal führte die Reise in den Südharz zur HSG Oha. Das Endresultat, ein 33:33 (21:20), rief bei den Gästen gemischte Gefühle hervor. In Hälfte 1 lieferten sich beiden Seiten einen offenen...