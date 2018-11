FSV will zum Jahresabschluss ihren Fehltritt korrigieren

Am 18. und zugleich letzten Spieltag vor der Winterpause muss Titelanwärter FSV Schöningen beim MTV Salzdahlum, aktuell Tabellensechster der Fußball-Bezirksliga 2, antreten. Der Anstoß auf dem Sportplatz an der Braunschweiger Straße erfolgt um 14 Uhr. Die Gastgeber erwiesen sich in den vergangenen...