Heeseberg: Auch beim Zweiten kein Verstecken

In seinem letzten Spiel vor der Winterpause an diesem Sonntag (14 Uhr) ist Fußball-Bezirksligist FC Heeseberg trotz zuletzt vier Siegen in Folge beim Zweiten der Staffel 3, dem SV Union Salzgitter, nur Außenseiter. Entsprechend bescheiden äußert sich FC-Coach Michael Grahe zur Zielsetzung: „Ein...