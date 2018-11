Vierkampf um den ersten Platz

In der Fußball-Kreisliga wird ein neuer Spitzenreiter gesucht: Da die SV Lauingen Bornum an diesem Wochenende spielfrei ist, wird einer der bisherigen Verfolger den Platz an der Sonne übernehmen. Gleich vier Teams machen sich Hoffnung darauf. SG Rottorf/Viktoria Königslutter – TuS Essenrode (So.,...