Esbeck gibt 2:0-Führung aus der Hand und gewinnt dennoch 3:2

Esbeck. Ein turbulentes Spiel bekamen die Zuschauer in Esbeck zu sehen. Mit 3:2 (0:0) setzte sich der heimische SV im Spiel der 1. Fußball-Kreisklasse gegen den TSV Grasleben II durch. Nach dem es lange ruhig blieb vor den Toren, nahm die Partie in der letzten halben Stunde richtig Fahrt auf. In...