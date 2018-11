Königslutter: Zeit, die Serie zu beenden

Seit fünf Spielen warten die Bezirksliga-Basketballer der TSG Königslutter auf einen Sieg, inzwischen sind sie in der Tabelle auf den vorletzten Platz abgerutscht. An diesem Sonntag soll die Negativserie aber ein Ende haben: Die TSG hat von 13.15 Uhr an in der Jürgen-Gerke-Halle den punktgleichen...