Für die HG Elm zählt nur ein Sieg

Der Aufwärtstrend ist unverkennbar – nun gilt es, den positiven Eindruck der vergangenen beiden Auftritte mit weiteren Punktgewinnen zu unterfüttern. Wenn Handball-Landesligist HG Elm an diesem Samstag (17 Uhr) in der Schöninger Sporthalle an der Schützenbahn auf den Northeimer HC II trifft, zählt...