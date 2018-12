Essenrode I peilt zwei Siege an

Mit dem dritten Spieltag endet an diesem Sonntag die Hinrunde der Faustball-Hallensaison in der Verbandsliga Süd für die beiden Teams des TuS Essenrode. Die „Zweite“ reist erneut nach Vienenburg, Essenrodes Erstvertretung genießt derweil Heimrecht in der Sporthalle am Rosinenweg in Lehre....