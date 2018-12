JSG Königslutter lädt für den guten Zweck ein

Der Nachwuchs kickt für den guten Zweck: Das war am 8. Dezember das Motto in der Wilhelm-Bode-Halle. Denn die JSG Königslutter hatte ein Benefiz-Futsalturnier für G-Junioren ausgerichtet. Der komplette Erlös dieser Veranstaltung kam der Stiftung Elternhaus am Universitätsklinikum Magdeburg zu Gute,...