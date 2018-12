Esbeck feiert unerwarteten Titel

Damit hat wirklich keiner gerechnet: Die Tennis-Herren 30 des SV Esbeck feierten überraschend den Titel in der Verbandsliga und den damit verbundenen Aufstieg in die Landesliga. Am letzten Spieltag reichte ein 3:3 gegen den Verfolger SV Anker Gadenstedt. Nur im Falle einer Niederlage wären die...