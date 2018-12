Velpker sind zuversichtlich

Velpke. Am Nikolaustag war bei vielen Ju-Jutsuka des Velpker Vereins Goshin-Jutsu-No-Michi gleich doppelt Bescherung. Am Morgen waren die Präsente im Stiefel drapiert, am Abend wurde das Geschenk bei den sechs- bis zehnjährigen Nachwuchskämpfern um den Bauch gebunden. Aber eigentlich beschenkten...