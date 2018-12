Es wird rasant in der „Rosine“

Lehre. Es sind sportlich unangenehme Wochen für den VfL Lehre. Der Handball-Landesligist verlor viermal in Folge und liegt mit 8:14 Punkten nur noch zwei Zähler oberhalb der Abstiegsplätze. Am Sonntag (17 Uhr) unternehmen die Lehrschen den letzten Anlauf in diesem Jahr, den Negativtrend zu brechen....