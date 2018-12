Das Schneeschieben hat nun ein Ende

Süpplingenburg. Eishalle statt Baggersee: In Süpplingenburg wurde kürzlich ein Verein für Hobby-Eishockey-Spieler gegründet – der EHC Nord-Elm. Mit selbst gebauten Toren und Schneeschiebern präparierten sich die Spieler die Eisfläche des Sandteichs in Süpplingenburg in der Vergangenheit stets...