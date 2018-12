Vier Teams – ein Ziel

Helmstedt. Vier Teams wollen, aber nur zwei dürfen am Ende aufsteigen. Der Kampf um die begehrten Fahrstuhlplätze hoch in die Kreisliga ist in der 1. Fußball-Kreisklasse überaus spannend. Derzeit belegt die SV Lauingen Bornum II (31 Punkte) die Spitzenposition, dicht dahinter folgt der TSV Barmke...